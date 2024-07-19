



Суд над Гершковичем: прокуратура потребовала для журналиста 18 лет тюрьмы

В Свердловском областном суде 19 июля состоялось заседание по обвинениям в "шпионаже" в адрес журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.



Екатеринбургская прокуратура потребовала приговорить американца к 18 годам в колонии строгого режима.



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Максимальное наказание в РФ по обвинению в "шпионаже" составляет 20 лет тюрьмы. В пятницу состоялись прения сторон. Приговор будет вынесен позже.



Что примечательно, Гершкович уже провел 15 месяцев в СИЗО. По версии стороны обвинения, журналист якобы по заказу ЦРУ собирал секретные данные о деятельности "Уралвагонзавода".