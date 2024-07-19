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Берлин сам не хочет сбивать ракеты и дроны над Украиной, и Киеву не разрешает
19.07.2024 11:31 Mignews

Берлин сам не хочет сбивать ракеты и дроны над Украиной, и Киеву не разрешает

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и отменить ограничения на удары по России предоставленным Украине оружием.

Такой призыв уже отвергла Германия – Берлин не хочет ни снимать ограничения на удары по России, ни сбивать российские ракеты и дроны над Украиной, цитирует DW заявление канцлера Германии Олафа Шольца на пресс-конференции после саммита.

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На вопрос о том, согласен ли Шольц с другими странами НАТО по поводу этих призывов Зеленского, он сказал: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи (ударах по РФ – ред.), и США также очень четко высказались по этому поводу".

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