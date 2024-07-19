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COVID у Байдена: врач рассказал о состоянии президента США
19.07.2024 11:33 Алина Груднева

COVID у Байдена: врач рассказал о состоянии президента США

У президента США Джо Байдена есть слабые симптомы коронавируса.

Об этом сообщил его врач Кевин ОʼКоннор.

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По его словам, Байден принимает противовирусный препарат Paxlovid. Лихорадки у него нет, а остальные показатели в норме.

"Он продолжит выполнять свои обязанности", - добавил врач.

Как сообщалось ранее, Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Он находится в изоляции у себя дома.

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