COVID у Байдена: врач рассказал о состоянии президента США
У президента США Джо Байдена есть слабые симптомы коронавируса.
Об этом сообщил его врач Кевин ОʼКоннор.
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По его словам, Байден принимает противовирусный препарат Paxlovid. Лихорадки у него нет, а остальные показатели в норме.
"Он продолжит выполнять свои обязанности", - добавил врач.
Как сообщалось ранее, Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Он находится в изоляции у себя дома.