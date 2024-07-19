Новости » Арабо-израильский конфликт
ООН: в Газе царит анархия
19.07.2024 13:37 Алина Груднева

ООН: в Газе царит анархия

В Газе на фоне непрекращающихся грабежей, убийств и гуманитарного кризиса царит анархия.

Такое заявление сделал представитель Управления ООН по правам человека Аджит Сунгай.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Наш офис задокументировал убийства местных полицейских и гуманитарных работников, а также удушение поставок помощи, необходимой для выживания гражданского населения. Анархия распространяется", - сказал он.

Еще один сотрудник ООН Джереми Лоуренс заявил, что условия в Газе настроили жителей друг против друга "в борьбе за выживание".

"Происходят грабежи, самосуд, вымогательства, семейные ссоры, беспорядочные перестрелки, борьба за территорию и ресурсы", - отметил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы