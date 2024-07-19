



ООН: в Газе царит анархия

В Газе на фоне непрекращающихся грабежей, убийств и гуманитарного кризиса царит анархия.



Такое заявление сделал представитель Управления ООН по правам человека Аджит Сунгай.



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"Наш офис задокументировал убийства местных полицейских и гуманитарных работников, а также удушение поставок помощи, необходимой для выживания гражданского населения. Анархия распространяется", - сказал он.



Еще один сотрудник ООН Джереми Лоуренс заявил, что условия в Газе настроили жителей друг против друга "в борьбе за выживание".



"Происходят грабежи, самосуд, вымогательства, семейные ссоры, беспорядочные перестрелки, борьба за территорию и ресурсы", - отметил он.