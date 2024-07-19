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ОАЭ выразили готовность присоединиться к многонациональным силам в Газе
19.07.2024 14:56 MIGnews.com

ОАЭ выразили готовность присоединиться к многонациональным силам в Газе

Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность принять участие в многонациональных "стабилизационных" силах в Газе после войны, сообщила в пятницу, 19 июля газета Financial Times.

Специальный посланник МИД ОАЭ Лана Нуссейбех заявила британской газете, что ее страна готова отправить войска, если США будут играть роль лидера и поддерживать шаги по созданию "палестинского государства".

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Нуссейбех рассказала Financial Times, что ОАЭ обсуждали с США эти планы в качестве шага по заполнению вакуума, оставшегося после отстранения ХАМАСа от контроля над Газой.

Специальный посланник заявила, что ее страна присоединится к многонациональным силам только в том случае, если ее пригласит "реформированная" "Палестинская администрация".
 

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