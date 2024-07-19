



ОАЭ выразили готовность присоединиться к многонациональным силам в Газе

Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность принять участие в многонациональных "стабилизационных" силах в Газе после войны, сообщила в пятницу, 19 июля газета Financial Times.



Специальный посланник МИД ОАЭ Лана Нуссейбех заявила британской газете, что ее страна готова отправить войска, если США будут играть роль лидера и поддерживать шаги по созданию "палестинского государства".



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Нуссейбех рассказала Financial Times, что ОАЭ обсуждали с США эти планы в качестве шага по заполнению вакуума, оставшегося после отстранения ХАМАСа от контроля над Газой.



Специальный посланник заявила, что ее страна присоединится к многонациональным силам только в том случае, если ее пригласит "реформированная" "Палестинская администрация".

