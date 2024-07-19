



Рабочие нашли в Польше остатки синагоги, разрушенной нацистами

Рабочие раскопали остатки колонн и стен синагоги Гольдберг в Отвоцке, Польша.



Остатки колонн и стен синагоги были обнаружены в Отвоцке, Польша. Первоначально обнаруженные компоненты были частью синагоги Гольдберг, разрушенной нацистами во время Холокоста.



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Во время земляных работ на парковке в Отвоцке, городе к юго-востоку от Варшавы, рабочие обнаружили остатки стен и

колонн синагоги Гольдберг. Открытие было сделано на этой неделе Польским управлением памятников.



Сразу после открытия строительство было остановлено и после всестороннего обследования удалось выяснить источник руин.

Польское управление древностей решило, что находки будут доставлены в местный музей для проверки.



До войны молитвенный дом вмещал 650 человек и проводил различные праздники и мероприятия. В 1940 году он был разрушен нацистами.



"Необычайный образец истории, он был обнаружен в начале июня. Мы знали, что там была синагога, но мы не знали, сохранилось ли что-то под землей, поскольку над землей ничего не было видно", — Себастьян Раковски, краевед. Об этом сообщили польские СМИ.

