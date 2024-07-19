



4 человека арестованы в Испании и Германии за поставку беспилотников "Хезболле"

Три человека были арестованы в Испании и еще один в Германии по подозрению в принадлежности к сети, поставлявшей террористической организации "Хезболла" детали для создания беспилотников-камикадзе, которые должны были использоваться для атак на севере Израиля, заявили испанские власти в четверг, сообщает The Associated Press.



Расследование началось в Испании, когда Гражданская гвардия обнаружила "подозрительные операции" испанских компаний, которыми управляют граждане Ливана, связанные с поставками большого количества материалов и компонентов для производства беспилотников, способных нести заряды взрывчатки весом в несколько килограммов, говорится в заявлении.



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Власти считают, что "Хезболла" могла создать несколько сотен беспилотников с такими компонентами.



Неясно, является ли германский подозреваемый, упомянутый в испанском заявлении, тем же человеком, который, по словам германских прокуроров, был арестован ранее на этой неделе по аналогичным обвинениям.



По данным AP, испанские компании, как и другие в Европе и по всему миру, приобрели такие товары, как электронные компоненты управления, пропеллеры, бензиновые двигатели, более 200 электродвигателей и материалы для фюзеляжа, крыльев и других частей беспилотника.



Детали, приобретенные сетью, которая в настоящее время ликвидирована, были обнаружены в беспилотниках, использовавшихся "Хезболлой" для атак на Израиль после начала войны в Газе.

