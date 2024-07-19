



Лунин готов сменить "Реал" на "Челси"

Украинский голкипер Андрей Лунин в это межсезонье все же сменит клуб.



Сразу несколько источников пишут, что он перейдет в "Челси" в рамках обмена на Кепу, который согласен на роль второго голкипера "Реала".



Согласно данным портала "Трансфермаркт", цена Лунина – 25 млн Евро. Кепа оценивается в 12 млн.



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Интересно, что оба голкипера прошлый сезон провели в "Реале" и стали победителями Лиги Чемпионов. "Реал" взял Кепу в аренду, чтобы заменить травмированного в начале сезона Куртуа. Однако Лунин смог выиграть борьбу за место в составе у Кепы.



Но, с восстановлением Куртуа, он снова стал №1 для испанского гранда. Теперь, похоже, Лунина ждет новый вызов в Англии.

