



Минобороны РФ лишилось пяти десантных самолетов Ил-76

Расследование ведется в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО “Балашихинский литейно-механический завод” (БЛМЗ).



По версии следствия, представители предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, в период с 2017 по 2022 год приобретали подшипники неизвестного происхождения и поставляли их в составе колес самолета в филиал ПАО “Ил” — “Авиастар”. Продукция сопровождалась поддельными документами, в которых говорилось, что детали приобретались у ОАО СПЗ и были приняты военным представительством Минобороны.



Использование некачественных компонентов в составе колес привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А, чем был “причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России”, а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.

