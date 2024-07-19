



Искаженные факты в речи Трампа – анализ BBC Verify

Дональд Трамп выступил на Республиканском национальном съезде в Милуоки, приняв номинацию кандидата в президенты от партии.



Его речь, длившаяся полтора часа, содержала множество утверждений о его президентском послужном списке в сравнении с Джо Байденом.



BBC Verify проверил некоторые из них.



Растет ли уровень преступности?



Утверждение: "Уровень преступности у нас растет, в то время как во всем мире статистика преступности снижается".



ВЕРДИКТ: В прошлом году уровень насильственной преступности в США снизился.



Трамп не уточнил, о каком виде преступлений он говорит.



Согласно предварительным данным ФБР, в 2023 году уровень насильственных преступлений снизился на 6 %, а количество

убийств сократилось на 13 %.



Эта статистика не дает полной картины, поскольку некоторые местные полицейские управления еще не представили свои данные. Официальные данные ФБР за прошлый год будут опубликованы в октябре.



Последние данные ФБР о преступности, которые также являются предварительными, свидетельствуют о том, что тенденция к снижению уровня насильственных преступлений в США сохранится и в 2024 году: за первые три месяца этого года число зарегистрированных преступлений снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Число зарегистрированных убийств за тот же период времени сократилось более чем на 26 %, согласно данным.



Инфляция сейчас "самая худшая за всю историю"?



Утверждение: "При этом человеке (Байдене) у нас была самая худшая инфляция за всю историю".



ВЕРДИКТ: Инфляция в настоящее время составляет около 3%. Это далеко не худший показатель в истории. Рекордным был показатель в 23,7% в 1920 году.



Инфляция значительно выросла в первые два года правления Байдена, достигнув пика в 9,1 % за год до июня 2022 года.



Это было сопоставимо со многими другими западными странами, которые столкнулись с высокими темпами инфляции в 2021 и 2022 годах, поскольку проблемы с глобальными цепочками поставок из-за Ковида и войны в Украине способствовали росту цен.



Однако некоторые экономисты утверждают, что план расходов Байдена на сумму $1,9 млрд в 2021 году также был одним из факторов.



С тех пор инфляция в США неуклонно снижалась, и последний ежемесячный показатель составил 3% по состоянию на июнь.



Трамп также заявил, что при его администрации "у нас не было инфляции".



Когда Байден пришел к власти в январе 2021 года, инфляция была низкой - 1,4 %, - но цены все равно росли.



Хотят ли демократы запретить бензиновые автомобили?



Заявление: "Если кто-то хочет купить автомобиль на бензине или гибрид, он сможет это сделать, и мы сделаем это в первый же день". Подразумевается, что в настоящее время американцы не могут покупать эти автомобили или не смогут.



ВЕРДИКТ: В США не существует запрета на автомобили, работающие на бензине, и Байден не планировал вводить его в будущем.



В марте Агентство по охране окружающей среды объявило новые стандарты выбросов для автомобилей, построенных в период с 2027 по 2032 год.



По его оценкам, автоиндустрия сможет соответствовать этим стандартам, если к 2032 году 56% новых автомобилей будут электрическими.



Администрация Байдена заявила, что это не запрет, и новые автомобили с бензиновым двигателем могут продаваться и после 2032 года.



Неужели при Байдене все новые рабочие места достались "нелегалам"?



ЗАЯВЛЕНИЕ: "Рабочие места, которые создаются при Байдене, на 107 % заняты нелегалами".



ВЕРДИКТ: Трамп утверждает, что нелегальные мигранты отнимают рабочие места у американцев. Мы не можем найти никаких доказательств этой цифры в 107 %.



Статистика занятости в США показывает, что при президенте Байдене миллионы американских и иностранных рабочих получили работу.



Бюро статистики труда США публикует данные по рабочим, родившимся в США и за рубежом, но в нем нет отдельной категории для нелегальных иммигрантов, и Трамп не сказал, откуда он взял свою цифру.



С момента вступления в должность президента Байдена в январе 2021 года число рабочих, родившихся в США, увеличилось на 7,8 миллиона человек.



За тот же период число иностранных рабочих в США выросло на 5,5 миллиона человек.



Сделал ли Трамп самое большое сокращение налогов?



ЗАЯВЛЕНИЕ: "Самое большое сокращение налогов в истории".



ВЕРДИКТ: Дональд Трамп, будучи президентом, действительно добился значительного снижения налогов, но, по мнению экспертов, оно не было самым крупным в истории.



Принятый Трампом в 2017 году Закон о сокращении налогов и рабочих местах предусматривал масштабное сокращение налогов по всем направлениям. Срок их действия истекает в 2025 году, если следующая администрация не продлит их.



Согласно анализу, проведенному независимым Комитетом за ответственный федеральный бюджет, сокращение налогов Трампом стало восьмым по величине с 1918 года в процентном отношении к объему экономики (ВВП) и четвертым по величине в долларовом выражении с 1940 года с поправкой на инфляцию.



Хотя Трамп не ввел самое большое сокращение налогов в целом, он принял самое большое сокращение корпоративного налога в истории США.



Закон 2017 года снизил ставку этого налога с 35 % до 21 %.



Это больше, чем сокращение, принятое при Рональде Рейгане в 1980-х годах, которое снизило ставку с 46 до 34 %.

