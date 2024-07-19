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Искаженные факты в речи Трампа – анализ BBC Verify
19.07.2024 22:30 MIGnews.com

Искаженные факты в речи Трампа – анализ BBC Verify

Дональд Трамп выступил на Республиканском национальном съезде в Милуоки, приняв номинацию кандидата в президенты от партии.

Его речь, длившаяся полтора часа, содержала множество утверждений о его президентском послужном списке в сравнении с Джо Байденом.

BBC Verify проверил некоторые из них.

Растет ли уровень преступности?

Утверждение: "Уровень преступности у нас растет, в то время как во всем мире статистика преступности снижается".

ВЕРДИКТ: В прошлом году уровень насильственной преступности в США снизился.

Трамп не уточнил, о каком виде преступлений он говорит.

Согласно предварительным данным ФБР, в 2023 году уровень насильственных преступлений снизился на 6 %, а количество
убийств сократилось на 13 %.

Эта статистика не дает полной картины, поскольку некоторые местные полицейские управления еще не представили свои данные. Официальные данные ФБР за прошлый год будут опубликованы в октябре.

Последние данные ФБР о преступности, которые также являются предварительными, свидетельствуют о том, что тенденция к снижению уровня насильственных преступлений в США сохранится и в 2024 году: за первые три месяца этого года число зарегистрированных преступлений снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число зарегистрированных убийств за тот же период времени сократилось более чем на 26 %, согласно данным.

Инфляция сейчас "самая худшая за всю историю"?

Утверждение: "При этом человеке (Байдене) у нас была самая худшая инфляция за всю историю".

ВЕРДИКТ: Инфляция в настоящее время составляет около 3%. Это далеко не худший показатель в истории. Рекордным был показатель в 23,7% в 1920 году.

Инфляция значительно выросла в первые два года правления Байдена, достигнув пика в 9,1 % за год до июня 2022 года.

Это было сопоставимо со многими другими западными странами, которые столкнулись с высокими темпами инфляции в 2021 и 2022 годах, поскольку проблемы с глобальными цепочками поставок из-за Ковида и войны в Украине способствовали росту цен.

Однако некоторые экономисты утверждают, что план расходов Байдена на сумму $1,9 млрд в 2021 году также был одним из факторов.

С тех пор инфляция в США неуклонно снижалась, и последний ежемесячный показатель составил 3% по состоянию на июнь.

Трамп также заявил, что при его администрации "у нас не было инфляции".

Когда Байден пришел к власти в январе 2021 года, инфляция была низкой - 1,4 %, - но цены все равно росли.

Хотят ли демократы запретить бензиновые автомобили?

Заявление: "Если кто-то хочет купить автомобиль на бензине или гибрид, он сможет это сделать, и мы сделаем это в первый же день". Подразумевается, что в настоящее время американцы не могут покупать эти автомобили или не смогут.

ВЕРДИКТ: В США не существует запрета на автомобили, работающие на бензине, и Байден не планировал вводить его в будущем.

В марте Агентство по охране окружающей среды объявило новые стандарты выбросов для автомобилей, построенных в период с 2027 по 2032 год.

По его оценкам, автоиндустрия сможет соответствовать этим стандартам, если к 2032 году 56% новых автомобилей будут электрическими.

Администрация Байдена заявила, что это не запрет, и новые автомобили с бензиновым двигателем могут продаваться и после 2032 года.

Неужели при Байдене все новые рабочие места достались "нелегалам"?

ЗАЯВЛЕНИЕ: "Рабочие места, которые создаются при Байдене, на 107 % заняты нелегалами".

ВЕРДИКТ: Трамп утверждает, что нелегальные мигранты отнимают рабочие места у американцев. Мы не можем найти никаких доказательств этой цифры в 107 %.

Статистика занятости в США показывает, что при президенте Байдене миллионы американских и иностранных рабочих получили работу.

Бюро статистики труда США публикует данные по рабочим, родившимся в США и за рубежом, но в нем нет отдельной категории для нелегальных иммигрантов, и Трамп не сказал, откуда он взял свою цифру.

С момента вступления в должность президента Байдена в январе 2021 года число рабочих, родившихся в США, увеличилось на 7,8 миллиона человек.

За тот же период число иностранных рабочих в США выросло на 5,5 миллиона человек.

Сделал ли Трамп самое большое сокращение налогов?

ЗАЯВЛЕНИЕ: "Самое большое сокращение налогов в истории".

ВЕРДИКТ: Дональд Трамп, будучи президентом, действительно добился значительного снижения налогов, но, по мнению экспертов, оно не было самым крупным в истории.

Принятый Трампом в 2017 году Закон о сокращении налогов и рабочих местах предусматривал масштабное сокращение налогов по всем направлениям. Срок их действия истекает в 2025 году, если следующая администрация не продлит их.

Согласно анализу, проведенному независимым Комитетом за ответственный федеральный бюджет, сокращение налогов Трампом стало восьмым по величине с 1918 года в процентном отношении к объему экономики (ВВП) и четвертым по величине в долларовом выражении с 1940 года с поправкой на инфляцию.

Хотя Трамп не ввел самое большое сокращение налогов в целом, он принял самое большое сокращение корпоративного налога в истории США.

Закон 2017 года снизил ставку этого налога с 35 % до 21 %.

Это больше, чем сокращение, принятое при Рональде Рейгане в 1980-х годах, которое снизило ставку с 46 до 34 %.
 

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