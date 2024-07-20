



В Мармарисе загорелась яхта с туристами. Пострадали 17 человек

Деревянная яхта с отдыхающими загорелась во время плавания. Это произошло в турецком Мармарисе. В результате пожара пострадали 17 человек, трое из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщает турецкая пресса.



Всего на борту судна находились 102 человека, в том числе 96 туристов и шесть членов экипажа. По сообщениям, большинство отдыхающих спаслись, прыгнув в воду.



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Когда начался пожар, близлежащие лодки увидели дым и поспешили на помощь.



После инцидента яхта полностью затонула.



Турецкая пресса также сообщает, что владелец и капитан яхты были задержаны после того, как было установлено, что пожар начался из-за вспомогательного двигателя.





