



Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, – ОСГВ "Хортица"

В Донецкой области украинские защитники сбили боевой штурмовик российской армии – самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны на Покровском направлении.



Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в своем Telegram-канале.



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"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", – говорится в сообщении.