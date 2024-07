В британском Лидсе мигранты устроили хаос

В британском Лидсе мигранты устроили хаос во время акции неповиновения.



Они подожгли двухэтажный автобус, перевернули полицейскую машину, бросались камнями.



Из-за беспорядков местным жителям было приказано оставаться в своих домах.



В результате никто не пострадал. Полиция считает, что беспорядки были "спровоцированы преступным меньшинством, намеревавшимся нарушить общественные отношения".По словам владельца одного из ресторанов, хаос был связан тем, что местных детей забирали в приют. В ответ мигранты устраивали поджоги и бросали камни.Член Партии зеленых и местный советник района Хэр-Хилл Мотин Али пытался помешать мигрантам. Он оттаскивал от огня мусорные баки и пытался отбирать у беспредельщиков другие предметы, которые те подбрасывали в кострище.