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CrowdStrike: проблему глобального сбоя по всему миру уже выявили
19.07.2024 14:06 Алина Груднева

CrowdStrike: проблему глобального сбоя по всему миру уже выявили

Специалисты компании CrowdStrike уже выявили проблему, из-за которой произошел глобальный сбой в реботе серверов по всему миру.

Такое заявление сделал глава компании Джордж Куртц.

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По его словам, проблема уже изолирована и исправлена. Сейчас идет процесс устранения неполадок. Куртц подтвердил, что речь не идет об инциденте в сфере кибербезопасности. 

"CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, найденного в одном обновлении контента для хостов Windows. Хосты Mac и Linux не пострадали", - сказал он.

Напомним, что из-за программного обеспечения компании произошел коллапс в аэропортах. Пострадали больницы, банковские и почтовые системы и многое другое.

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