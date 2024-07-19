Новости » Наука и Технологии
Сбой в работе экстренных служб: Израиль, США и Австралия
19.07.2024 09:55 Алина Груднева

Сбой в работе экстренных служб: Израиль, США и Австралия

Сбой в работе экстренных службы произошел в нескольких странах.

Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о широко распространенном по всему миру сбое в работе компьютерных серверов. Он затронул и другие медицинские службы.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Также поступило сообщение о сбое в работе службы 911 в США. Аналогичная ситуация наблюдается в Австралии. Эксперты полагают, что речь не идет о кибератаке.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы