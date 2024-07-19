



Сбой в работе экстренных служб: Израиль, США и Австралия

Сбой в работе экстренных службы произошел в нескольких странах.



Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о широко распространенном по всему миру сбое в работе компьютерных серверов. Он затронул и другие медицинские службы.



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Также поступило сообщение о сбое в работе службы 911 в США. Аналогичная ситуация наблюдается в Австралии. Эксперты полагают, что речь не идет о кибератаке.