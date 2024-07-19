



Акции CrowdStrike обвалились после глобального сбоя по всему миру

Акции компании CrowdStrike, которая по слухам является источником глобального технического сбоя по всему миру из-за неудачного обновления программного обеспечения, резко подешевели.



На торгах в Нью-Йорке они обвалились на 14%.



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По данным Bloomberg, в свою очередь, акции Microsoft упали на 2,8%.



Главный научный сотрудник финской компании по информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хиппонен, что глобальный технический сбой по всему миру не связан с кибератаками.