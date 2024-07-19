



Adidas пересмотрит рекламную кампанию после скандала из-за Хадид

Компания Adidas решила пересмотреть свою рекламную кампанию, которой лицом новой коллекции кроссовок стала антисемитка Белла Хадид.



Напомним, что презентация была приурочена к Олимпиаде в Париже.



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Модный бренд столкнулся с резкой критикой после того, как было объявлено, что супермодель стала лицом рекламной кампании. Adidas выпустил ремейк кроссовок, которые использовали спортсмены во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, во время которых были убиты 11 израильских спортсменов.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd — Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024

"11 израильтян были убиты палестинскими террористами во время Мюнхенской Олимпиады. Угадайте, кто является лицом их кампании? Белла Хадид, наполовину палестинская модель, которая распространяет антисемитизм и призывает к насилию против израильтян и евреев. Она и ее отец часто пропагандируют кровавые наветы и антисемитские заговоры против евреев", - сказано в сообщении официального аккаунта Государства Израиль.Американский еврейский комитет также осудил Adidas за "вопиющую ошибку". Представитель Adidas пообещал в комментарии Jewish Telegraphic Agency, что фирма "пересмотрит" кампанию."Мы осознаем, что были установлены связи с трагическими историческими событиями - хотя они совершены непреднамеренно - и приносим извинения за любые расстройства или страдания. Мы пересматриваем оставшуюся часть кампании. Мы верим в спорт как в объединяющую силу по всему миру и продолжим наши усилия по защите разнообразия и равенства во всем, что мы делаем", - сказал представитель компании.