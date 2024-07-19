Adidas пересмотрит рекламную кампанию после скандала из-за Хадид
Компания Adidas решила пересмотреть свою рекламную кампанию, которой лицом новой коллекции кроссовок стала антисемитка Белла Хадид.
Напомним, что презентация была приурочена к Олимпиаде в Париже.
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Модный бренд столкнулся с резкой критикой после того, как было объявлено, что супермодель стала лицом рекламной кампании. Adidas выпустил ремейк кроссовок, которые использовали спортсмены во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, во время которых были убиты 11 израильских спортсменов.
.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.— Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024
Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.
Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd
"11 израильтян были убиты палестинскими террористами во время Мюнхенской Олимпиады. Угадайте, кто является лицом их кампании? Белла Хадид, наполовину палестинская модель, которая распространяет антисемитизм и призывает к насилию против израильтян и евреев. Она и ее отец часто пропагандируют кровавые наветы и антисемитские заговоры против евреев", - сказано в сообщении официального аккаунта Государства Израиль.
Американский еврейский комитет также осудил Adidas за "вопиющую ошибку". Представитель Adidas пообещал в комментарии Jewish Telegraphic Agency, что фирма "пересмотрит" кампанию.
"Мы осознаем, что были установлены связи с трагическими историческими событиями - хотя они совершены непреднамеренно - и приносим извинения за любые расстройства или страдания. Мы пересматриваем оставшуюся часть кампании. Мы верим в спорт как в объединяющую силу по всему миру и продолжим наши усилия по защите разнообразия и равенства во всем, что мы делаем", - сказал представитель компании.