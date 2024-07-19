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Иванка Трамп трогательно поздравила дочку
19.07.2024 04:35 Алина Груднева

Иванка Трамп трогательно поздравила дочку


 Иванка Трамп поздравила свою дочку Арабеллу с 13-м днем рождения.

Она опубликовала их совместные фото в Instagram.

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Девочке подарили красивый торт в виде сердца. Он был украшен словами из песни Тейлор Свифт: "Парни хотят любви, только если это пытка".

"Самый лучший торт для моей любимой свифти", - подписала Иванка под снимками.

По ее словам, наблюдать за тем, как Арабелла становится подростком, для нее мечта.

"Твое замечательное пение и игра на фортепиано, наши незабываемые приключения верховой езды, сила и преданность, которые ты демонстрируешь во время занятий бразильским джиу-джитсу, и наши особые свидания только для девушек — это моменты, которые я буду беречь всегда", - добавила Иванка.

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