



Скончался американский комик Боб Ньюхарт

На 95-м году жизни скончался американский актер и комедиант Боб Ньюхарт.



По словам его представителя Джерри Дигни, актер умер после серии непродолжительных болезней.



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"Это - конец эпохи в комедии", - сказал Дигни.



Ньюхарт считался одним из величайших комиков в истории. Он был обладателем премий "Грэмми", "Золотого глобуса" и "Эмми".



Он снимался в нескольких частях фильма "Библиотекарь", сыграл дворецкого в "Блондинка в законе 2". Одной из последних его работ были съемки в ситкоме "Теория Большого взрыва", где он сыграл любимого профессора и наставника Шелдона Купера.