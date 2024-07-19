Скончался американский комик Боб Ньюхарт
На 95-м году жизни скончался американский актер и комедиант Боб Ньюхарт.
По словам его представителя Джерри Дигни, актер умер после серии непродолжительных болезней.
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"Это - конец эпохи в комедии", - сказал Дигни.
Ньюхарт считался одним из величайших комиков в истории. Он был обладателем премий "Грэмми", "Золотого глобуса" и "Эмми".
Он снимался в нескольких частях фильма "Библиотекарь", сыграл дворецкого в "Блондинка в законе 2". Одной из последних его работ были съемки в ситкоме "Теория Большого взрыва", где он сыграл любимого профессора и наставника Шелдона Купера.