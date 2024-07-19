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Скончался американский комик Боб Ньюхарт
19.07.2024 09:13 Алина Груднева

Скончался американский комик Боб Ньюхарт

На 95-м году жизни скончался американский актер и комедиант Боб Ньюхарт.

По словам его представителя Джерри Дигни, актер умер после серии непродолжительных болезней. 

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"Это - конец эпохи в комедии", - сказал Дигни.

Ньюхарт считался одним из величайших комиков в истории. Он был обладателем премий "Грэмми", "Золотого глобуса" и "Эмми".

Он снимался в нескольких частях фильма "Библиотекарь", сыграл дворецкого в "Блондинка в законе 2". Одной из последних его работ были съемки в ситкоме "Теория Большого взрыва", где он сыграл любимого профессора и наставника Шелдона Купера.    

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