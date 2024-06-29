В Google Translate появился крымскотатарский язык
В популярном переводчике Google Translate появился крымскотатарский язык.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
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По данным внешнеполитического украинского ведомства, это - важный шаг для сохранения языка, который находится под угрозой исчезновения.
"На протяжении десятилетий и даже до сих пор Россия отчаянно пытается уничтожить его, равно как и крымских татар и их культуру", - сказано в заявлении.