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В Google Translate появился крымскотатарский язык
29.06.2024 13:50 Алина Груднева

В Google Translate появился крымскотатарский язык

В популярном переводчике Google Translate появился крымскотатарский язык.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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По данным внешнеполитического украинского ведомства, это - важный шаг для сохранения языка, который находится под угрозой исчезновения.

"На протяжении десятилетий и даже до сих пор Россия отчаянно пытается уничтожить его, равно как и крымских татар и их культуру", - сказано в заявлении.

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