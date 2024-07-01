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Губернатор Мичигана не верит в победу Байдена
01.07.2024 15:22 Алина Груднева

Губернатор Мичигана не верит в победу Байдена

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер не верит в победу Джо Байдена на президентских выборах в ее штате.

По данным издания Politico, это она дала понять в телефонном разговоре с высокопоставленным представителем предвыборного штаба демократа.

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Она считает, что у Байдена нет шансов победить в Мичигане, где должен решиться исход президентской гонки.

Уитмер считается одной из потенциальных кандидаток на случай, если Байден решит сняться с выборов. Тем не менее она дала понять, что не намерена его заменять.
 

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