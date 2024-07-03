



Байден: "Я чуть не уснул на сцене"

Байден столкнулся с растущим количеством вопросов относительно своей попытки переизбраться на выборах 2024 года после провального выступления на дебатах на прошлой неделе, а один из его коллег-демократов в Палате представителей во вторник публично призвал его выйти из гонки.



Выступая на предвыборном мероприятии в Маклине, штат Вирджиния, Байден признал, что дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, его соперником-республиканцем, прошли не очень удачно.



“У меня была не самая лучшая ночь Но дело в том, что, знаете ли, я поступил не очень умно”, — сказал Байден, выступая на благотворительном мероприятии по сбору средств для своей кампании. “Я решил пару раз попутешествовать по миру, проехав около 100 часовых поясов… перед… дебатами.



“Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене”, — говорит он. “Это не оправдание, но это объяснение”.



В прошлом месяце Байден совершил две отдельные поездки во Францию ​​и Италию в течение двух недель. Он вылетел ночью из саммита G7 в Бари (Италия), чтобы присутствовать на благотворительном мероприятии с бывшим президентом Бараком Обамой в Лос-Анджелесе 15 июня, а затем вернулся в Вашингтон на следующий день.



Затем он провел шесть дней в Кэмп-Дэвиде, готовясь к дебатам 27 июня.



Чиновники Белого дома объяснили невыполнение Байденом своих обязанностей во время дебатов простудой. Байден не упомянул о своей болезни во время сбора средств.

