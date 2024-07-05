



Россия усиливает ставки на Северную Корею

В прошлом месяце Россия и Северная Корея подписали договор о стратегическом партнерстве. Помимо обещания оказывать друг другу военную помощь, обе стороны планируют построить новый мост через общую границу - соглашение, которое может иметь последствия для Китая и его желания получить доступ к Японскому морю.



Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 19 июня, когда президент России Владимир Путин встретился с верховным лидером

Северной Кореи Ким Чен Ыном в столице страны Пхеньяне, что еще больше углубило давние отношения со времен холодной войны.



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Предлагаемый новый автомобильный мост будет построен через реку Тумэнь, которая служит естественной границей между двумя соседями. Однако дальше вверх по течению находится тройная граница с Китаем.



Северная Корея является единственным официальным союзником Китая благодаря пакту о взаимопомощи, подписанному в 1961 году.



Мост дружбы между Кореей и Россией остается единственным пунктом пересечения границы. Мост, построенный через реку Тумэн, был открыт 65 лет назад, и новый трансграничный переход расширил бы транспортное сообщение, а значит, туризм и торговлю, что принесло бы пользу обеим странам, пытающимся сбалансировать последствия западных экономических санкций.



Чхве Ын Джу, научный сотрудник южнокорейского Института Седжон, сообщил корейской службе Radio Free Asia, что строительство нового моста, соединяющего северо-восток Севера с Дальним Востоком России, будет завершено в соответствии с планом, в отличие от нового моста через реку Ялу между Севером и Китаем, который в основном завершен, но до сих пор не введен в эксплуатацию.



Тем не менее, эксперт отметил, что отсутствие вспомогательной инфраструктуры в России и Северной Корее является недостатком для перемещения товаров и людей по новому мосту.



Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин в Сеуле, сказал, что любые выгоды от туризма и торговли, скорее всего, будут ощутимы только в долгосрочной перспективе, сообщает RFA.



Министерство иностранных дел России и посольство Северной Кореи в Пекине не ответили на отдельные запросы с просьбой дать комментарии до публикации. Новый план строительства моста через реку Тумэнь, который еще не получил названия, появился после того, как в мае Россия и Китай объявили о намерении обсудить возможность использования этого водного пути китайскими судами для выхода в Японское море, известное в обеих Кореях как

Восточное море.



Официальный доступ Пекина к стратегически важному морю в западной части Тихого океана в настоящее время заканчивается примерно в 18 километрах выше по течению в точке пересечения.



Москва и Пекин вместе с Пхеньяном будут вести конструктивный диалог по вопросам судоходства на реке, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.



В настоящее время от китайских суден требуют разрешения от обоих соседей, прежде чем выйти из конечного участка реки Тумэнь в Японское море.



По данным финансового журнала Nikkei Asia, Китай также планирует расширить реку, чтобы по ней могли проходить более крупные суда.



Китай намерен направить суда береговой охраны, которые обычно крупнее своих коллег в регионе, непосредственно в Японское море через реку Тумэнь, что создаст потенциальную стратегическую головную боль для Японии, сказал изданию профессор Университета Кюсю Чисако Масуо.

