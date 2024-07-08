



Ле Пен все равно верит в "триумфальную победу" своей партии

Марин Ле Пен уверена, что "триумфальная победа" ее партии "Национальное объединение" лишь отложена на время.



По данным France24, таким образом она прокомментировала результаты досрочных парламентских выборов во Франции.



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"Наша победа лишь отложилась. Я слишком опытна, чтобы обманываться результатом, при котором мы удвоили представительство в парламенте", – сказала она.



Напомним, что во втором туре выборов победу одержала левая коалиция "Новый народный фронт". Второе место заняла президентская коалиция "Вместе" со 168 местами. А на третьем месте - "Национальное объединение".