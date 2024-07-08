Новости » Политика
Глава МИД Латвии: мясник в Кремле убивает ради удовольствия
08.07.2024 13:57 Алина Груднева

Глава МИД Латвии: мясник в Кремле убивает ради удовольствия

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала Владимина Путина мясником.

Таким образом она прокомментировала утренний удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей. Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия", – сказала она.

По словам Браже, все, кто позволяет Путину это делать, тоже несет за убийства невинных людей ответственность.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы