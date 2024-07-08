



Глава МИД Латвии: мясник в Кремле убивает ради удовольствия

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала Владимина Путина мясником.



Таким образом она прокомментировала утренний удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



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"Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей. Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия", – сказала она.



По словам Браже, все, кто позволяет Путину это делать, тоже несет за убийства невинных людей ответственность.