Глава МИД Латвии: мясник в Кремле убивает ради удовольствия

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала Владимина Путина мясником.



Таким образом она прокомментировала утренний удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



"Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей. Военный преступник, обвиняемый Международным уголовным судом, убивает невинных ради собственного удовольствия", – сказала она.



По словам Браже, все, кто позволяет Путину это делать, тоже несет за убийства невинных людей ответственность.

The butcher in Kremlin is attacking children, mothers, doctors, teachers. War criminal, charged by the International Criminal Court, kills innocents for his pleasure. Anyone supporting or enabling this is responsible, too. https://t.co/OpfdxAnwnp