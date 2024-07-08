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Средняя глобальная температура бьет рекорд: выше на +1,5° C
08.07.2024 15:45 MIGnews.com

Средняя глобальная температура бьет рекорд: выше на +1,5° C

Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев является самой высокой за всю историю наблюдений: она на 0,76 градуса Цельсия выше средней температуры 1991-2020 годов и на 1,64 градуса Цельсия выше средней доиндустриальной температуры 1850-1900 годов.

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Июнь стал 13-м месяцем подряд, когда температура была рекордно высокой, сообщила в понедельник Служба изменения климата Европейского союза Copernicus (C3S). Данные за июнь свидетельствуют о том, что уже целый год (последние 12 месяцев) средняя глобальная температура нарушает установленный Парижским соглашением показатель в 1,5 градуса Цельсия.
 

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