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Макрон не принимает отставку премьера Франции
08.07.2024 14:13 Алина Груднева

Макрон не принимает отставку премьера Франции

В первой половине дня, 8 июля, премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны прошение об отставке.

Эммануэль Макрон заявил, что не принимает заявление премьера. 

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"Он попросил Атталя остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность страны", - сказали в офисе Макрона.

Ранее Атталь после второго тура досрочных парламентских выборов заявил, что будет исполнять свои обязанности столько, сколько потребуется, но передать президенту прошение об отставке.

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