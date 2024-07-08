



Макрон не принимает отставку премьера Франции

В первой половине дня, 8 июля, премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны прошение об отставке.



Эммануэль Макрон заявил, что не принимает заявление премьера.



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"Он попросил Атталя остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность страны", - сказали в офисе Макрона.



Ранее Атталь после второго тура досрочных парламентских выборов заявил, что будет исполнять свои обязанности столько, сколько потребуется, но передать президенту прошение об отставке.