



11 погибших, 35 пропавших без вести после оползня в Индонезии

По меньшей мере 11 человек погибли и еще 35 пропали без вести после того, как проливные дожди вызвали оползень в районе нелегальной золотодобывающей шахты на центральном острове Сулавеси в Индонезии, сообщил в понедельник представитель властей.



Нелицензированные шахты распространены на богатом полезными ископаемыми архипелаге Юго-Восточной Азии, где заброшенные участки привлекают местных жителей, которые охотятся за остатками золотой руды без надлежащего оборудования для обеспечения безопасности.



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Оползень сошел в отдаленной деревне в районе Боне Боланго провинции Горонтало в конце субботы после проливных дождей, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, а более трех десятков до сих пор числятся пропавшими без вести.

