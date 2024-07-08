Посол США об ударе по Киеву: под угрозой трансатлантическая безопасность
Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила массированный ракетный удар по Киеву, нанесенный 8 июля.
По ее словам, РФ запустила по стране 40 ракет в то время, как лидеры стран-членов НАТО отправились на саммит в Вашингтон.
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"Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность", - сказала Бринк.
По словам дипломата, по этой причине на саммите НАТО будут обсуждаться обязательства относительно безопасности Украины.
У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю @NATO, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку - ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні… pic.twitter.com/kF1pR5DY5s— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2024