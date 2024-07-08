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Посол США об ударе по Киеву: под угрозой трансатлантическая безопасность
08.07.2024 14:56 Алина Груднева

Посол США об ударе по Киеву: под угрозой трансатлантическая безопасность

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила массированный ракетный удар по Киеву, нанесенный 8 июля.

По ее словам, РФ запустила по стране 40 ракет в то время, как лидеры стран-членов НАТО отправились на саммит в Вашингтон.

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"Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность", - сказала Бринк.

По словам дипломата, по этой причине на саммите НАТО будут обсуждаться обязательства относительно безопасности Украины.

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