



Нельзя терять время: Либерман призывает французских евреев переехать в Израиль

После того, как крайне левые получили значительное преимущество на вчерашних парламентских выборах во Франции, председатель партии " Исраэль Бейтейну" Авигдор Либерман призывает французских евреев "покинуть Францию и иммигрировать в Государство Израиль", добавляя, что "нельзя терять время".



Ни одна партия не получила большинства во втором туре парламентских выборов во Франции в воскресенье, в котором разыгрывались все 577 мест в Национальном собрании. По данным Le Monde, левый альянс "Новый народный фронт" получил 182 места, а центристский альянс, поддерживаемый президентом Эммануэлем Макроном, - 168.



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После выборов Жан-Люк Меленшон, лидер французских левых, пообещал "признать государство Палестина".



Меленшон, по словам Либермана, "прославился множеством высказываний против евреев и государства Израиль. Его партия представляет собой чистый антисемитизм и выражает значительный рост ненависти к Израилю и к антисемитизму".

