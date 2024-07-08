



Первый семейный трансфер в истории от "Ювентуса" – бразилец и бисексуалка

Наиболее титулованный клуб Италии, туринский "Ювентус", 38 раз выигрывавший Скудетто, вошел в историю как клуб, который провернул первый семейный трансфер в истории футбола.



Ряды мужской команды туринского суперклуба, пополнил бразильский игрок "Астон Виллы" Дуглас Луис, сумма трансфера которого составила 50 млн Евро, включая двух молодых талантов "Юве" - полузащитников Сэма Айлинга и Энцо Барренечеа.



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Но самый пикантный момент в другом, вместе с Дугласом в Турин отправляется его подруга Алиша Леманн. Она выступает за сборную Швейцарии и тоже играла за "Астон Виллу", но далеко не всегда, отправляясь в аренды.



Алиша Леманн, во многом благодаря своей эффектной внешности, стала самой популярной футболисткой в инстаграм - в настоящий момент на ее страницу подписано 16,7 млн человек, что больше, чем у некоторых самых популярных футбольных клубов мира.



"Я в восторге! У Ювентуса отличная история. Настолько, что, признаюсь честно: я немного нервничала, когда вышла из машины на медицинское обследование и увидела так много фанатов. За последние несколько лет, проведенных в Англии, я научилась понимать игру. Верю, что этот опыт поможет мне в Ювентусе", - заявила Алиша Леманн.



Но даже не в этом самая изюминка. Как сообщалось, Леманн является бисексуалкой и ранее она была в отношениях с другой футболисткой швейцарской национальной сборной Рамоной Бахманн.



В любом случае можно не сомневаться, что подписчиков у женской команды "Ювентуса" в разных соцсетях прибавится именно из-за Леманн. Возможно даже их будет больше, чем когда в клуб перешел Роналду.

