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Додон ответил, будет ли участвовать в президентских выборах в Молдове
08.07.2024 14:35 Алина Груднева

Додон ответил, будет ли участвовать в президентских выборах в Молдове

Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон решил не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в стране, запланированных на осень.

Он подчеркнул, что его партия поддержит кандидатуру экс-генпрокурора Александра Стояногло.

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"Кандидатом с твердым характером и высокими профессиональными и человеческими качествами является господин Александр Стояногло, которого Партия социалистов и я лично со всей уверенностью поддержим на этих президентских выборах, и наша цель – одержать на них победу", – сказал он.

По словам Додона, граждане Молдовы устали "от амбиций и эгоизма" партийных лидеров. 

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