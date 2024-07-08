



Додон ответил, будет ли участвовать в президентских выборах в Молдове

Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон решил не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в стране, запланированных на осень.



Он подчеркнул, что его партия поддержит кандидатуру экс-генпрокурора Александра Стояногло.



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"Кандидатом с твердым характером и высокими профессиональными и человеческими качествами является господин Александр Стояногло, которого Партия социалистов и я лично со всей уверенностью поддержим на этих президентских выборах, и наша цель – одержать на них победу", – сказал он.



По словам Додона, граждане Молдовы устали "от амбиций и эгоизма" партийных лидеров.