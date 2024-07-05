



51% венгров видит наибольшую угрозу в Украине, далее - Россия - 46%

Среди опрошенных стран венгры видят наибольшую угрозу в Украине (51%), за ней следуют Россия (46%), затем Китай (34%) и США (34%). Это существенное изменение по сравнению с прошлогодними данными. В 2023 году венгры по-прежнему считали Россию самой большой угрозой — на 12%, чем Украину. По мнению исследователей, восприятие Украины за последний год ухудшилось больше всего, причем независимо от партийной принадлежности.



По сравнению с исследованием 2023 года произошло дальнейшее ухудшение отношения к украинским беженцам. Весной 2024 года только 17% респондентов чувствовали бы себя хорошо, если бы украинские беженцы переселились по соседству, тогда как каждый второй респондент (49%) чувствовал бы себя плохо, показывает опрос, опубликованный венгерским изданием Telex.



Из данных также видно, что НАТО важно для венгров. Самый высокий процент по-прежнему считает членство в НАТО выгодным (61%). Мнение Тюркского совета по-прежнему остается худшим (29%), но интересно, что это единственная организация, мнение которой не ухудшилось по сравнению с предыдущим годом.



Согласно опросу, нет такой политической группы, в которой не было бы подавляющего большинства сторонников членства в НАТО. В то же время половина респондентов считает, что НАТО может втянуть Венгрию в военный конфликт, в котором стране следует держаться подальше (так считают 50%).



Почти две трети венгров (65%) поддержали вступление Швеции в НАТО.



В ходе исследования также оценивалась известность и популярность 23 зарубежных общественных деятелей. Среди венгров, как и годом ранее, тройкой наиболее известных политиков и общественных деятелей являются Путин (92%), Папа Франциск (92%) и Дональд Трамп (88%), а также президент Украины Владимир Зеленский (86%), действующий президент США Джо Байден (85%) и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (82%). Значительной репутацией обладает и президент Франции Эммануэль Макрон (77%). Популярность людей, занимающих первые места в списке, существенно не изменилась по сравнению с 2023 годом, за двумя исключениями: популярность Урсулы фон дер Ляйен выросла на 9%, а популярность президента Франции выросла на 4%.



Для 41% поддержание тесного партнерства с Австрией является главным приоритетом. Это значительный рост на 11% по сравнению с 2023 годом.



Лидер прошлогоднего списка сейчас находится на втором месте на пьедестале: по мнению почти трети опрошенных (31%), сохранение хороших отношений с Германией также важно, но в 2024 году на 16% меньше людей упомянули Германию. На третьем месте – как и в 2023 году – США (30%), с уровнем упоминаний на 3% выше, чем год назад.



В ходе исследования они опросили 19 стран по отдельности. Согласно этому методу, большинство (84%) сохранят тесное сотрудничество с Австрией, а последние места в этом году занимают Украина (39%), Россия (48%), Южная Корея (52%) и Китай (59%).

