



"Миротворец" Орбан считает КНР ключевой страной для переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает Китай ключевой страной для мирных переговоров относительно войны в Украине.



Такое заявление он сделал на фоне его "мирной миссии", с которой он отправился в КНР для встречи с Си Цзиньпином.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Китай является ключевой державой в создании условий для мира в войне России и Украины. Именно поэтому я приехал встретиться с председателем Си Цзиньпином в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - сказал Орбан.



Он встретился с председателем КНР через пару дней после поездки в Москву к Владимиру Путину.