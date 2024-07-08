Новости » Политика
"Миротворец" Орбан считает КНР ключевой страной для переговоров
08.07.2024 09:16 Алина Груднева

"Миротворец" Орбан считает КНР ключевой страной для переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает Китай ключевой страной для мирных переговоров относительно войны в Украине.

Такое заявление он сделал на фоне его "мирной миссии", с которой он отправился в КНР для встречи с Си Цзиньпином.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Китай является ключевой державой в создании условий для мира в войне России и Украины. Именно поэтому я приехал встретиться с председателем Си Цзиньпином в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - сказал Орбан.

Он встретился с председателем КНР через пару дней после поездки в Москву к Владимиру Путину.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы