



В Польше анонсировали подписание соглашения по безопасности с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал подписание с Украиной соглашения по безопасности в ближайшие дни.



По данным RMF24, такое заявление он сделал во время пресс-конференции с новым министром иностранных дел Великобритании.



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По словам Сикорского, Польша присоединится таким образом ко многим союзникам Украины, с которыми уже подписано соответствующее соглашение.



"Мы подтвердим, что мы являемся самым мощным альянсом в истории, что судьба Украины – в наших жизненных интересах, и что лучшее, что может сделать Путин – это устраниться из катастрофической, криминальной ошибки, которую он сделал", – пообещал Сикорский.