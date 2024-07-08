



Глава правительства Франции подал в отставку





Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что передаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке, добавив, что будет исполнять свои обязанности столько, сколько потребуется.



Атталь сделал это после того, как левая коалиция "Новый народный фронт" по данным ведущих опросов получила наибольшее количество мест во втором туре парламентских выборов, что позволило ей одержать неожиданную победу над крайне правой партией "Национальное объединение", но не получить абсолютного большинства в парламенте.



"Наша страна находится в беспрецедентной политической ситуации и готовится принять Олимпиада через несколько недель", - заявил премьер-министр Габриэль Атталь, который планирует подать в отставку в понедельник, 8 июля.



Ослабевший Макрон может попытаться договориться с умеренными левыми о создании совместного правительства, но у Франции нет традиции такого рода соглашений. Сделка может принять форму свободного, неформального альянса, который, скорее всего, будет непрочным. Лидеры левого "Нового народного фронта" уже давят на Макрона, чтобы тот дал их альянсу первый шанс сформировать правительство и предложил кандидатуру премьер-министра, который разделит с ним власть.



Если Макрон не сможет договориться, он может назначить правительство экспертов, не связанных с политическими партиями, которые будут заниматься повседневной работой по обеспечению функционирования одной из крупнейших стран Европы. Но для этого потребуется одобрение парламента. Первая сессия с участием новых членов 577-местного Национального собрания состоится 18 июля.



Между тем, в качестве возможного премьер-министра не появилось четкой фигуры. В офисе Макрона заявили, что он будет ждать, пока новая Национальная ассамблея сформируется, прежде чем принимать "необходимые решения".