



НАТО нужны дополнительные бригады для защиты от РФ, - СМИ

НАТО нужно сформировать до 50 дополнительных бригад для защиты от России.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности.



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Он считает, что необходимо сформировать около 35-50 бригад с численностью по 3000-7000 военных в каждой.



Ожидается, что на саммите НАТО, который стартует в Вашингтоне, получат обновленные данные по этому вопросу.



"Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования входят в число наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели по возможностям для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным", - отметил источник.