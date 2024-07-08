Президент Грузии считает результаты выборов во Франции "победой и надеждой"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала результаты досрочных парламентских выборов во Франции.
Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Х.
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"Браво, Франция: голосование за демократию, Европу и достоинство является победой и надеждой для Франции и для всех тех в Европе, кто противостоит России", - сказала она.
По официальным данным, во Франции победила левая коалиция "Новый Народный Фронт", получив в парламенте 182 места. На втором месте оказалась президентская коалиция "Вместе" со 168 местами.