



Президент Грузии считает результаты выборов во Франции "победой и надеждой"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала результаты досрочных парламентских выборов во Франции.



Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Х.



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"Браво, Франция: голосование за демократию, Европу и достоинство является победой и надеждой для Франции и для всех тех в Европе, кто противостоит России", - сказала она.



По официальным данным, во Франции победила левая коалиция "Новый Народный Фронт", получив в парламенте 182 места. На втором месте оказалась президентская коалиция "Вместе" со 168 местами.