Новости » Политика
Президент Грузии считает результаты выборов во Франции "победой и надеждой"
08.07.2024 09:55 Алина Груднева

Президент Грузии считает результаты выборов во Франции "победой и надеждой"

Президент Грузии  Саломе Зурабишвили приветствовала результаты досрочных парламентских выборов во Франции.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Х.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Браво, Франция: голосование за демократию, Европу и достоинство является победой и надеждой для Франции и для всех тех в Европе, кто противостоит России", - сказала она.

По официальным данным, во Франции победила левая коалиция "Новый Народный Фронт", получив в парламенте 182 места. На втором месте оказалась президентская коалиция "Вместе" со 168 местами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы