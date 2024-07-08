



Объявлены результаты выборов во Франции

Во Франции во втором туре досрочных парламентских выборов победила левая коалиция "Новый Народный Фронт".



По данным Le Monde, она получила 182 места в парламенте.



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На втором месте оказалась президентская коалиция "Вместе" со 168 местами.



Третье место заняло "Национальное объединение" - 143 места. "Республиканцы" получили 63 мандата. Остальные места, а их в парламенте 577, будут распределяться между другими кандидатами.



