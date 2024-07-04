



Донор Демократической партии: у Байдена есть несколько дней

Президент США Джо Байден имеет в своем распоряжении 4-5 дней на то, чтобы принять решение относительно участия в предвыборной гонке после провала на дебатах с Дональдом Трампом.



По данным Bloomberg, такое заявление сделал главный донор Демократической партии, глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс.



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"Я думаю, что мы узнаем в течение следующих четырех-пяти дней, остается ли президент в этой гонке. Я не думаю, что у него есть три недели на принятие решения", - считает он.



По словам Майерса, вероятнее всего, большинство демократов призовут Байдена отказаться от участия в выборах президента США. Он считает, что больше всего переживают члены Демократической партии с шатким положением в Палате представителей и Сенате.



"Я слышу больше давления и паники среди них, чем среди доноров", - пояснил Майерс.