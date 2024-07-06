



Россия: из аптек пропало слабительное

В России исчез из продажи слабительный препарат из цикла жизненно важных “Сенаде”. Об этом пишет РБК.



Единственным аналогом препарата, поступившим в 2024 году на прилавки аптек, является “Сенадексин”, однако его количества оказалось недостаточно, чтобы закрыть потребности россиян.



Поставки в РФ препаратов на основе сеннозидов А и В начиная с 2022 года сильно сократились. В 2023 году рынок получил в общей сложности 208,9 млн минимальных единиц дозирования таких препаратов, что на 55% меньше, чем в 2022-м. При этом в 2022 году относительно 2021 года поставки сократились на 52%.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину 28 иностранных фармпроизводителей ушли с российского рынка, другие сократили импорт. При этом, согласно исследованию Агентства трансформации и развития экономики, российские фармкомпании не могут импортозаменить эти препараты.

