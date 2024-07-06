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Опрос: Байден сокращает разрыв с Трампом
06.07.2024 17:17 Алина Груднева

Опрос: Байден сокращает разрыв с Трампом

Нынешний президент США Джо Байден сокращает разрыв со своим конкурентом Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, опубликованный Bloomberg.

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Байден сокращает разрыв с Трампом в ключевых колеблющихся штатах. Он опережает конкурента в Мичигане и Висконсине, но отстает в Аризоне, Неваде, Джорджии и Северной Каролине. 

Пенсильвания - единственный ключевой штат, где Трамп опережает Байдена с большим отрывом.

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