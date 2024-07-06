Опрос: Байден сокращает разрыв с Трампом
Нынешний президент США Джо Байден сокращает разрыв со своим конкурентом Дональдом Трампом.
Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, опубликованный Bloomberg.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Байден сокращает разрыв с Трампом в ключевых колеблющихся штатах. Он опережает конкурента в Мичигане и Висконсине, но отстает в Аризоне, Неваде, Джорджии и Северной Каролине.
Пенсильвания - единственный ключевой штат, где Трамп опережает Байдена с большим отрывом.