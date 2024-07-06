



Опрос: Байден сокращает разрыв с Трампом

Нынешний президент США Джо Байден сокращает разрыв со своим конкурентом Дональдом Трампом.



Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, опубликованный Bloomberg.



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Байден сокращает разрыв с Трампом в ключевых колеблющихся штатах. Он опережает конкурента в Мичигане и Висконсине, но отстает в Аризоне, Неваде, Джорджии и Северной Каролине.



Пенсильвания - единственный ключевой штат, где Трамп опережает Байдена с большим отрывом.