



Если Ле Пен придет к власти, Украине придется забыть о помощи Франции

Марин Ле Пен грозится запретить Украине наносить удары французским оружием по территории России. Впрочем, это произойдет, если Ле Пен удастся сформировать большинство.



Лидер “Национального объединения” заявила в интервью CNN. Кроме того, если правительство возглавит представитель партии, вопрос об отправке французских военных в Украину даже не будет подниматься, сказала Ле Пен.



Ранее Эммануэль Макрон разрешил ВСУ применять поставленное Францией оружие для ударов по целям на территории России. Кроме того, Макрон допускал возможность отправки военнослужащих НАТО в Украину.



