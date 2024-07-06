



Армения проведет совместные с США военные учения Eagle Partner

В Армении с 15 по 24 июля пройдут учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных, сообщила пресс-служба Минобороны республики.



Цель маневров - повышение уровня взаимопонимания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского миротворческого подразделения.



В конце июня Армению пригласили на саммит НАТО как партнера альянса. Помимо этого, США предложили республике расширить сотрудничество в военной сфере.









