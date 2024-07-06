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Армения проведет совместные с США военные учения Eagle Partner
06.07.2024 23:30 MIGnews.com

Армения проведет совместные с США военные учения Eagle Partner

В Армении с 15 по 24 июля пройдут учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Цель маневров - повышение уровня взаимопонимания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского миротворческого подразделения.

В конце июня Армению пригласили на саммит НАТО как партнера альянса. Помимо этого, США предложили республике расширить сотрудничество в военной сфере. 




 

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