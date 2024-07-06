



Бухгалтера кинули на 300 тысяч долларов

Бухгалтер Таранаки санкционировал перевод 300 000 долларов на, как он думал, годовой срочный депозит в Кивибанке, когда внезапно понял, что его обманули.



Через несколько мгновений после нажатия кнопки "Отправить" он заметил, что счет получателя не был номером счета Kiwibank, а принадлежал ANZ.



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Он попытался позвонить так называемому инвестиционному менеджеру Кивибанка, который звонил ему по поводу "специальной" ставки по срочному депозиту, но номер не отвечал.



Затем он заметил, что адрес электронной почты не соответствует стандартному формату электронной почты Kiwibank, а в логотипе банка "Помогаем новозеландцам продвинуться вперед" не хватает буквы. Надпись гласила: "Помогаем Киви продвинуться вперед".



Началась паника, и он поняла, что только что потерял свои сбережения.



"Я подумал: "Боже мой, я только что заплатил 300 тысяч за мошенничество".



Хотя тогда он этого не знал, счет в ANZ, на который он отправила деньги, предположительно контролировался гражданином Австралии по имени Айом Век.



Полиция утверждает, что 31-летний Век отправился в Новую Зеландию, чтобы открыть счета в трех разных банках, а затем использовал эти счета, чтобы выманить почти 2 миллиона долларов у пяти ничего не подозревающих жертв мошенничества с киви в мае этого года.



Информация, полученная Herald, показывает, что все жертвы потеряли сотни тысяч долларов, в том числе тот, кто вложил 700 000 долларов в фиктивную инвестиционную схему срочного вклада.



Полиция предъявила Веку обвинения в отмывании денег по 34 пунктам и выдала ордера на его арест.



В настоящее время его разыскивают сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством. Было объявлено предупреждение на случай, если он попытается покинуть страну, но полиция полагает, что он все еще находится в Окленде.



В случае признания виновным Веку, родившемуся в Африке, грозит до семи лет тюремного заключения.

