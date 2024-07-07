



Кара-Мурза в тюремной больнице, но к нему никого не допускают

Политзаключенного Владимира Кара-Мурзу вечером в четверг перевели из колонии строгого режима ИК-6 Омска в областную больницу 11 УФСИН России по Омской области. Об этом рассказала его жена Евгения Кара-Мурза. Женщина сказала, что адвокатов к ее мужу пока не пускают по различным надуманным предлогам.



“Когда защитники приехали в больницу, которая находится в другом районе Омска, им сначала сообщили, что Владимира не привозили, а уже после окончания рабочего дня подтвердили его прибытие в учреждение, сказав чтобы приходили на следующий день. В пятницу утром адвокатам сначала сообщили, что его еще не до конца оформили, потом что его обследуют врачи, потом что проход адвокатов осуществляется только после 14 часов, несмотря на то, что сотрудник так и не смог пояснить, какими правилами это установлено, потом — что нужно разгрузить прибывший транспорт, потом — что пропустят после еще одного адвоката, которая сказала, что третий день не может попасть. До конца рабочего дня им периодически обещали проход и просили подождать. В конце рабочего дня адвокатам сообщили, что рабочий день закончился. В субботу и воскресенье в исправительных учреждениях выходной. Таким образом адвокаты так и не смогли увидеться с Владимиром и убедиться, что с ним все в порядке накануне выходных”, — написала Евгения на своей странице в Facebook.



Кара-Мурза отбывает 25-летний срок заключения за “госизмену”. У него диагностирована полинейропатия после двух отравлений.

