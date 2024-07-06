



“Только Господь может” заставить Джо Байдена передумать участвовать в выборах

Президент Джо Байден в своем первом телевизионном интервью после дебатов на CNN с бывшим президентом Дональдом Трампом встретился в пятницу с ведущим ABC News Джорджем Стефанопулосом в Мэдисоне, штат Висконсин.



Джо Байден назвал свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом" и заявил о непоколебимом решении в дальнейшем участвовать в гонке.



Действующий президент США отметил, что сильно заболел, а потому сам виноват в том, что произошло. Вместе с тем Байден отметил, что во время дебатов Трамп "солгал 28 раз".



Полную версию интервью можно посмотреть здесь. Байден заявил, что будет продолжать бороться за президентское кресло. По словам президента США, только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.



