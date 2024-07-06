



ЧЕ 2024: Англия сыграет в полуфинале

Сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти 1:1 (5:3)



Англия провела еще один ужасный матч. Бесконечные перепасовки в центре поля без ударов по воротам. В первом тайме Швейцарцы «повелись» на эту тактику и мы увидели пример антифутбола. После перерыва Швейцария проснулась и пошла вперед.



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Однако остроты в атаках не хватало, тренер сделал несколько перестановок и «красные» повели в счете. Только в этот момент тренерский штаб англичан решился отреагировать и провел свои замены. И довольно быстро Сака сравнивает счет дальним ударом.



Обменявшись голами команды вновь перестали играть. Швейцарцы опомнились за пару минут до конца дополнительного времени и им удалось создать пару хороших моментов. Вновь победителя должна была выявить серия пенальти. Англия, похоже, поймала удачу за хвост. Уже первый удар швейцарцев оказался неудачным и этого оказалось достаточно для победы англичан.



Удивительно, сборная Англии уже в полуфинале, не показав на этом турнире ни одной хорошей игры.

