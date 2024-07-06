



Нигер, Мали и Буркина-Фасо "отвернулись" от ЭКОВАС

Выступая на открытии саммита между Нигером, Мали и Буркина-Фасо в Ниамее, генерал Нигера Абдурахаман Тиани заявил, что народы трех стран Сахеля "безвозвратно отвернулись" от западноафриканского регионального блока ЭКОВАС.





Отношения между тремя странами, которые в последние годы пережили перевороты с приходом к власти военных, и ЭКОВАС ухудшились после государственного переворота в июле 2023 года, который привел Тиани к власти в Нигере.



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В субботу военный лидер Нигера заявил, что народ его страны вместе с соседями Мали и Буркина-Фасо "безвозвратно отвернулся" от западноафриканского регионального блока.

