Новости » Политика
Нигер, Мали и Буркина-Фасо "отвернулись" от ЭКОВАС
06.07.2024 20:35 MIGnews.com

Нигер, Мали и Буркина-Фасо "отвернулись" от ЭКОВАС

Выступая на открытии саммита между Нигером, Мали и Буркина-Фасо в Ниамее, генерал Нигера Абдурахаман Тиани заявил, что народы трех стран Сахеля "безвозвратно отвернулись" от западноафриканского регионального блока ЭКОВАС.


Отношения между тремя странами, которые в последние годы пережили перевороты с приходом к власти военных, и ЭКОВАС ухудшились после государственного переворота в июле 2023 года, который привел Тиани к власти в Нигере.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В субботу военный лидер Нигера заявил, что народ его страны вместе с соседями Мали и Буркина-Фасо "безвозвратно отвернулся" от западноафриканского регионального блока.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы