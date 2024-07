Пропалестинские организации бесновались по всему городу, размахивая флагами “палестины” и ХАМАСа. В Итоге сожгли флаг США прямо перед носом полицейских.



Chicago - how did the “Free Palestine” mob celebrate July 4th?



By burning the American flag and waving the Hamas one in its place.



What has happened to this one amazing city?! pic.twitter.com/iZjRgqSTFJ